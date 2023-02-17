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До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

17 Февраля 2023, 13:54
До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о проводимой работе по стабилизации аварийной ситуации на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе правительственная комиссия во главе со мной побывала в Экибастузе. Ситуация достаточно сложная. К сожалению, та прошлогодняя авария на сетях разбалансировала работу станции. Если ранее «остановы» (на языке энергетиков) были 1-2 в неделю, то сейчас ежедневно 1, 2 или 3 котла выходят из строя, и их ежедневно восстанавливают. Если в прошлом году этой работой занимались 15 человек ремонтного состава, то теперь этим вопросом занимается 130 человек, привлеченные также из других организаций», - сказал Роман Скляр в кулуарах Сената.

По его словам, работают две смены по 65 человек.

«Температурные параметры от 10 до 20 находятся ниже заданных. Но работа, которую должны проводить местные теплосети по стабилизации и нормализации гидравлического режима, промывке внутренних сетей, которой занимались КСК, эта работа была поставлена из рук вон плохо. Даже с уменьшенным тепловых параметров невозможно нормализовать тепловой режим в помещениях», - добавил вице-премьер.


Фото: primeminister.kz

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