РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 29 Март 2021 | GMT +6

    До скольки могут работать летники в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы летним площадкам кафе и объектам, участвующим в проекте Ashyq разрешили работать. До сколько они могут быть открыты, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ведущие телеканала Алматы в ходе эфира у санврача спросили, по какому графику работают летники и объекты по проекту Ashyq.

    «На вчерашнем совещаний с участием акима города, всех представителей делового совета города и ассоциаций, поступило предложение, чтобы вернуться к формату работы с использованием летних террас. Я думаю, что через неделю распогодится и будет возможность уже на свежем воздухе оказывать услуги предприятиям общепита. Здесь мы вернемся к тому, что в предыдущем постановлении, работа предприятий общепита разрешалось с 07:00 часов до 22:00. По этому режиму будут работать летние площадки», - уточнил Ж. Бекшин.

    Он добавил, что по просьбе предпринимателей разрешены открыться объектам, участвующим в проекте Ashyq. В городе зарегистрировано порядка 110 предприятий.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!