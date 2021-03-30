До скольки могут работать летники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы летним площадкам кафе и объектам, участвующим в проекте Ashyq разрешили работать. До сколько они могут быть открыты, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущие телеканала Алматы в ходе эфира у санврача спросили, по какому графику работают летники и объекты по проекту Ashyq.

«На вчерашнем совещаний с участием акима города, всех представителей делового совета города и ассоциаций, поступило предложение, чтобы вернуться к формату работы с использованием летних террас. Я думаю, что через неделю распогодится и будет возможность уже на свежем воздухе оказывать услуги предприятиям общепита. Здесь мы вернемся к тому, что в предыдущем постановлении, работа предприятий общепита разрешалось с 07:00 часов до 22:00. По этому режиму будут работать летние площадки», - уточнил Ж. Бекшин.

Он добавил, что по просьбе предпринимателей разрешены открыться объектам, участвующим в проекте Ashyq. В городе зарегистрировано порядка 110 предприятий.