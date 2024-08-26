До семи миллиардов тенге вырос ущерб от случаев интернет-мошенничества в РК

Интернет-мошенничество остаётся одной из главных разновидностей мошенничества в Казахстане. Из 26,9 тысячи правонарушений по статье 190 УК РК «Мошенничество», зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований за семь месяцев этого года, 44,4%, или около 12 тысячи, относилось к хищению средств с использованием интернет-ресурсов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Finprom.kz.

Судя по данным из отчётов Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, количество регистрируемых правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством, за последние несколько лет выросло более чем в 40 раз.

Если в 2018 году было зафиксировано чуть более 500 таких правонарушений, то по итогам 2023-го их число достигло уже 21,8 тысячи. Появляются новые способы выуживания денег у казахстанцев, расширяется география таких преступлений, увеличивается ущерб. Правоохранительные органы, со своей стороны, направляют новые силы на борьбу с интернет-преступниками. Так, в МВД РК в прошлом году запустили пилотный проект CyberPol и открыли в каждом регионе его подразделения. Этим летом Национальный банк РК открыл Антифрод-центр, который призван блокировать платёжные транзакции с признаками финансового мошенничества.

Несмотря на усилия, которые прикладывают правоохранители для решения проблемы киберпреступности, беспокоиться есть о чём. Статистика КПСиСУ ГП свидетельствует: в большинстве случаев уголовное дело по факту интернет-мошенничества прекращается из-за «неустановления» виновного. В прошлом году доля уголовных дел, прекращённых по этой причине, составляла 79,2%, а за семь месяцев текущего года показатель уже достиг 56,3%.

Фото: finprom.kz

С этого года специалисты КПСиСУ ГП начали также публиковать данные и по структуре уголовных правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством. Эта информация помогает понять, на какие уловки преступников чаще всего «клюют» доверчивые казахстанцы.

Так, за январь–июль 2024 года 24,5% всех зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством, было зафиксировано по жалобам казахстанцев, купивших что-либо в интернете, но не получивших товар. Количество таких обращений составило около 3,2 тысячи.

Второе место с долей в 24,2% заняли заявления граждан о получении нарушителями доступа к их конфиденциальным данным через сайты, электронную почту или приложения для смартфонов. Кража персональной информации опасна с точки зрения возможного ущерба. Пользуясь персональными данными, правонарушители могут совершать противоправные действия в интернете от имени жертв или оформлять на них кредиты.

Ещё одно преступление, которое тоже встречается довольно часто — в 15% случаев, — мошенничество путём оформления онлайн-займов.

Киберпреступники также устраивают фиктивные лотереи и викторины, взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают знакомым жертвы просьбы одолжить денег, звонят от имени банков и просят срочно перевести все деньги со счетов на «резервный».

Фото: finprom.kz

Ущерб, причинённый казахстанцам интернет-мошенниками, уже исчисляется миллиардами. По данным КПСиСУ ГП, за январь–июль этого года сумма установленного ущерба составила 7,1 млрд тг. Из них 6,8 млрд тг пришлось на ущерб физлицам, 304,1 млн тг — на ущерб юрлицам. Общая сумма всего за семь месяцев уже превысила годовой показатель 2023-го. В прошлом году из-за случаев интернет-мошенничества казахстанцы потеряли 4,1 млрд тг.

Даже при условии раскрытия киберпреступлений самым сложным остаётся возврат денег потерпевшим. Например, за январь–июль текущего года сумма возмещённого ущерба составила 777,1 млн тг — лишь 11% от всего установленного ущерба. За 2023-й доля возврата похищенных средств была ненамного больше: 19,1%.

Фото: finprom.kz

Международная компания NordLayer, специализирующаяся на кибербезопасности, провела исследование и составила рейтинг стран по глобальному индексу удалённой работы. При изучении условий, которые важны для дистанционного формата работы, в числе разных факторов эксперты исследовали и цифровую безопасность. Были изучены аспекты кибербезопасности 108 государств. Для каждого из них в зависимости от целостности цифровой инфраструктуры, возможности реагирования на угрозы, уровня развития законодательных норм, был рассчитан свой индекс кибербезопасности.

Из 108 стран Казахстан в прошлом году находился на 67-м месте по кибербезопасности. Индекс РК составил 0,552 (при максимальном 1). Этот показатель нельзя назвать высоким. В первую десятку рейтинга вошли в основном европейские страны с индексом выше 0,9. Их все объединяет более высокий уровень развития экономики. Наихудшими оказались результаты беднейших стран Африки: в пределах 0,1–0,05.

Фото: finprom.kz

Как сообщалось, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

По информации Генпрокуратуры РК, в этом году из России в Казахстан экстрадировано уже 11 лиц, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд тенге.