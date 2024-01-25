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    09:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    До прибытия помощи не останется и пепла от дома — депутат Мажилиса о пожарах в селах

    пожар
    Фото: Kazinform

    Депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак подняла проблему пожарной безопасности в селах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В случае пожара, в селе нет никакой специальной техники. До прибытия помощи из райцентра не останется и пепла от сгоревшего объекта. То есть в сельских округах нет никакой противопожарной защиты. А в городах эта проблема хорошо решена. Мы все граждане одной страны, жители одного государства, закон общий и нет никаких оснований ограничивать права в безопасности сельских жителей, — зачитала она депутатский запрос на имя первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

    Она привела статистические данные.

    Так, в прошлом году произошло 11 805 случаев пожаров, в том числе: 

    • 5 091 в городских в городских пунктах
    • 5 814 — в сельских.

    В результате погибли 375 человек, материальный ущерб превысил 16 млрд тенге.

    - В настоящее время в стране 29 малых городов и 6293 сел. Если говорить о технических возможностях по пожарной безопасности, то противопожарную защиту сельских населенных пунктов обеспечивают 231 пожарная часть, 705 пожарных депо и 209 добровольных пожарных формирований. Одна пожарная часть обслуживает несколько населенных пунктов, расположенных далеко друг от друга. Пожарные не смогут добраться до подконтрольных населенных пунктов за запланированные 20 минут. Например, в 719 случаях в 2023 году пожарные потратили не менее часа на дорогу, чтобы добраться до соответствующего объекта, - сказала она.

    мажилис
    Фото: кадр из видео

    Требования Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» устанавливают компетенцию местных исполнительных органов по организации пожарных депо в населенных пунктах.

    - Этот правовой документ игнорируется местными исполнительными органами. Учитывая вышеизложенное, в первую очередь необходимо срочно завершить строительство недостроенных пожарных депо на территории республики. Пожарные части должны быть тщательно изучены и оснащены современными техническими средствами, - сказала депутат.

    Теги:
    Сенат Парламента МЧС Пожар Депутаты
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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