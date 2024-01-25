— В случае пожара, в селе нет никакой специальной техники. До прибытия помощи из райцентра не останется и пепла от сгоревшего объекта. То есть в сельских округах нет никакой противопожарной защиты. А в городах эта проблема хорошо решена. Мы все граждане одной страны, жители одного государства, закон общий и нет никаких оснований ограничивать права в безопасности сельских жителей, — зачитала она депутатский запрос на имя первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.