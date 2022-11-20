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До парламентских выборов появятся новые партии – Касым-Жомарт Токаев

20 Ноября 2022, 09:33
До парламентских выборов появятся новые партии – Касым-Жомарт Токаев
20 Ноября 2022, 09:33

До парламентских выборов появятся новые партии – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы представителей СМИ на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников, заявил, что до выборов в Парламент могут появиться новые политические партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию. Этот процесс идет. Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон, если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия, в случае моего избрания. Я полагаю, что до начала парламентских выборов, все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах», – сказал К.Токаев.


Фото:parlam.kz
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