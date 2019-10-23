До наступления холодов все дома в Арыси будут завершены – Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 1 ноября все строительные и восстановительные работы в Арыси должны завершиться. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восстановление такого масштаба разрушений за короткий срок беспрецедентно на самом деле. Это не только я говорю, а говорят все специалисты. Даже специалисты по ЧС тоже говорят о том, что такой масштаб разрушений восстанавливается как минимум полгода или даже год. Ситуация случилась 24 июня. Были приняты оперативные меры, в том числе одним из самых выгодных и эффективных решений было то, что город мы разделили на сектора. Каждая область, город республиканского значения работали в своем секторе и прямо отвечали за ситуацию», - рассказал Умирзак Шукеев на пресс-конференции в СЦК.

Аким также отметил, что 90% домов в Арыси восстановлено за два месяца.

«Сейчас идет завершение работ по снесенным домам. Некоторые из них – многоквартирные дома, которые в ноябре в девятом секторе должны быть сданы. До 1 ноября все эти работы должны быть завершены. В принципе, погода нормальная и позволяет в течение ноября спокойно строить и завершать. Они (жители – прим. автора) сами нам говорят: «Вы не спешите, не торопитесь, сделайте все качественно». Мы думаем, что никаких проблем нет в Арыси. До наступления холодов абсолютно все дома будут завершены, в этом полная уверенность есть», - подчеркнул У. Шукеев.

Напомним, 24 июня на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.