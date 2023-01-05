До минус 38 градусов похолодает в СКО

5 Января 2023, 15:48

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в период с 9-го по 11-е января в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 30-35 градусов, севере области – 38 мороза, днем – до минус 25-30 градусов, на севере области – до 33 мороза.

Соответствующее предупреждение служба спасения распространила через приложение Darmen. Сообщения о надвигающихся морозах североказахстанцы уже получили на мобильные телефоны.

Последние несколько дней погоду области формировал Атлантический циклон, который принес с собой сильный ветер и осадки.