Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

До минус 38 градусов похолодает в СКО

5 Января 2023, 15:48
До минус 38 градусов похолодает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в период с 9-го по 11-е января в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 30-35 градусов, севере области – 38 мороза, днем – до минус 25-30 градусов, на севере области – до 33 мороза.

Соответствующее предупреждение служба спасения распространила через приложение Darmen. Сообщения о надвигающихся морозах североказахстанцы уже получили на мобильные телефоны.

Последние несколько дней погоду области формировал Атлантический циклон, который принес с собой сильный ветер и осадки.


Новости по теме
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Теги:
Читайте также
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 8 января в 18 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК

Лента новостей