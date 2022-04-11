До минимума сократилось число больных коронавирусом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число пациентов с COVID-19 сократилось до 10 человек. Все они получают лечение в амбулаторных условиях дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, несколько дней в регионе не фиксируется случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились два человека. 10 пациентов получают лечение от COVID-19, находясь на амбулаторном лечении.

Напомним, летом прошлого года число одновременно болеющих коронавирусной инфекцией в Атырауской области превышало десять тысяч человек. Под лечение больных COVID-19 были задействованы инфекционные стационары во всех районах области, а также на Тенгизском месторождении. В Атырау все клиники, а также два общежития были заполнены болеющими COVID-19.



Как сообщалось ранее , более 270 тысяч атыраусцев вакцинировались от коронавирусной инфекции.

