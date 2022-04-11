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    16:47, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    До минимума сократилось число больных коронавирусом в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число пациентов с COVID-19 сократилось до 10 человек. Все они получают лечение в амбулаторных условиях дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, несколько дней в регионе не фиксируется случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились два человека. 10 пациентов получают лечение от COVID-19, находясь на амбулаторном лечении.

    Напомним, летом прошлого года число одновременно болеющих коронавирусной инфекцией в Атырауской области превышало десять тысяч человек. Под лечение больных COVID-19 были задействованы инфекционные стационары во всех районах области, а также на Тенгизском месторождении. В Атырау все клиники, а также два общежития были заполнены болеющими COVID-19.

    Как сообщалось ранее , более 270 тысяч атыраусцев вакцинировались от коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество
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