До конца года в Казахстане построят еще 112 комфортных школ

По его словам, всего в рамках проекта за два года будет построено 217 школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест.

Как отметил Гани Бейсембаев, реализуемый по поручению Президента проект «Комфортная школа» является стратегической инициативой, направленной на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами.

– Цель проекта – создание в каждом регионе страны образовательных учреждений нового формата, доступных для каждого ребенка, – сказал министр на брифинге в СЦК.

Проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства и охватывает все регионы страны. Почти половина комфортных школ, по данным Минпросвещения, строится в отдаленных селах Казахстана.

В новых школах предусмотрены просторные учебные классы, мастерские, спортзалы, лаборатории, а также современные условия для инклюзивного образования и цифровой трансформации учебного процесса.