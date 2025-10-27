РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Восемь новых школ откроют до конца года в Астане

    В Астане продолжается строительство новых образовательных объектов: школ, детских садов и многофункционального комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    До конца года в Астане откроют восемь новых школ почти на 20 тысяч мест
    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    В 2025 году в столице планировали открыть 14 школ на 43 744 места в две смены. Из них 7 — комфортные школы, 4 — по проекту БИП и 3 — частные школы.

    — На 1 сентября уже начали работу 6 комфортных школ на 24 тысячи мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся 8 школ на 19 744 места, — сообщили в управлении образования города в ответ на запрос Kazinform.

    Помимо школ, в этом году акимат откроет два новых детских сада на 600 мест — № 99 и № 100. Они находятся на стадии подготовки. Также строится один многофункциональный комплекс на 750 мест. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы.

    Ранее сообщалось, что в Астане решат проблему перегруженности в четырех школах с трехсменным обучением и в семи переполненных школах.

    Теги:
    Образование школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают