Восемь новых школ откроют до конца года в Астане

В 2025 году в столице планировали открыть 14 школ на 43 744 места в две смены. Из них 7 — комфортные школы, 4 — по проекту БИП и 3 — частные школы.

— На 1 сентября уже начали работу 6 комфортных школ на 24 тысячи мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся 8 школ на 19 744 места, — сообщили в управлении образования города в ответ на запрос Kazinform.

Помимо школ, в этом году акимат откроет два новых детских сада на 600 мест — № 99 и № 100. Они находятся на стадии подготовки. Также строится один многофункциональный комплекс на 750 мест. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы.

Ранее сообщалось, что в Астане решат проблему перегруженности в четырех школах с трехсменным обучением и в семи переполненных школах.