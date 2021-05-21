До конца мая планируют завершить посевную в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области идут весенние полевые работы. В этом году яровой сев составит 1057,7 тысячи га. Зерновые поля увеличились на 40 тысяч га. Аграрии больше посадят картофеля и овощей, чтобы укрепить продовольственную безопасность региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С ходом посевных работ ознакомился аким области Женис Касымбек. Во время рабочей поездки он посетил хозяйства главных житниц региона – Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского и Нуринского районов.

По информации управления сельского хозяйства, весенний сев идёт по графику. Завершить работы планируется до конца мая.

На сегодняшний день зерновые и масличные культуры засеяны почти на половине площадей. Посадка картофеля и овощей также идёт по плану.

На полях работают более 9 500 тракторов, 229 посевных комплексов и 5 556 единиц сеялок. Фермеры получили удешевлённое дизельное топливо. Предусмотрены субсидии на весенние полевые работы, покупку качественных семян и минеральных удобрений.

В Абайском районе работают 736 крестьянских и фермерских хозяйств. Аким области ознакомился с деятельностью кооператива «Жанат», который объединил мелких производителей. Благодаря кооперации они смогли приобрести новую технику, построили два картофелехранилища, а в этом году у них появится зернохранилище.

Женис Касымбек посетил и крупные хозяйства района – «Шанс» и «Астра-Агро ЛТД». Предприятия расширяются и реализуют новые проекты не только по развитию растениеводства, но и в животноводстве. Оба хозяйства строят молочно-товарные фермы.

«Мы уже построили здание. Сейчас на стадии закупки скота. Его будем завозить из Европы. Ввод животноводческого комплекса молочного направления беспривязного содержания КРС планируем до конца года. Он будет на 500 голов. Доение коров организуем по «ёлочной» технологии», – рассказал о будущем производстве директор «Астра-Агро ЛТД» Амангельды Мукашев.

В Бухар-Жырауском районе аким области ознакомился не только с ходом посевной. Он побывал в крупнейшем элитном семеноводческом хозяйстве – Карагандинской СХОС им. А. Ф. Христенко. Предприятие выращивает сорта пшеницы местной селекции и проводит научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологии.

Жениса Касымбека также интересовало развитие первого в стране пилотного проекта по восстановлению деградированных пастбищ. В прошлом году его реализация началась в Бухар-Жырауском районе на средства из областного бюджета. Возле четырёх сёл земли, вытоптанные скотом, окультурили, посеяли многолетние травы – житняк и эспарцет. В скором времени на обновлённые пастбища можно будет вновь выпускать скот. И это решит многолетнюю проблему сельчан.

В Осакаровском и Нуринском районах посевная также в разгаре. Глава области посетил хозяйства с большим опытом и начинающие. К примеру, ТОО «Кундузды Агро» работает в селе Шункырколь Осакаровского района всего второй год. Сегодня оно обслуживает 12 800 га земли, занимается растениеводством и животноводством. Создано 50 рабочих мест. Предприятие вкладывает инвестиции в развитие и реализует проект по восстановлению орошаемых земель.

В Нуринском районе ТОО «Карой», основанное в прошлом году, имеет 13,4 тыс. га сельхозугодий. Молодое хозяйство планирует засеять треть площади, а остальные земли отведены под пастбища и сенокос. Предприятие производит молоко, кумыс, баранину и конину.

В селе Ахмет Нуринского района Женис Касымбек ознакомился с ходом реализации проекта КХ «Кугабаев» по созданию птицефермы. Её мощности составят до 100 тонн курятины в год, 350–400 тыс. штук яиц.