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До конца года все отделы полиции будут охвачены видеонаблюдением

16 Ноября 2021 15:57
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До конца года все отделы полиции будут охвачены видеонаблюдением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность охвата видеонаблюдением органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Буквально месяц назад в шести регионах начата реализация пилотного проекта проактивного заочного оказания услуги по установлению инвалидности. Она востребована среди наших сограждан и с нового года будет переведена на новый формат по всей стране. Другой пример – внедрение сплошного видеонаблюдения в служебных помещениях полиции и учреждениях УИС», - отметил Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

«Эта работа полностью завершится до конца 2023 года. Однако, уже до конца текущего года видеонаблюдением будут охвачены все отделы полиции», - заключил Глава государства.

Напомним, в столице стартовало VI заседание Национального совета общественного доверия. Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждены ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений Президента, а также рассмотрены предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития. Заседание проходит в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов.

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#Президент Казахстана   #МВД РК   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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