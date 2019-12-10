До конца года в Шымкенте справят новоселье 450 многодетных семей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Шымкенте сдадут в эксплуатацию 10 многоквартирных арендных домов для многодетных семей и шесть таких же для работающей молодежи. В итоге квартиры получат 450 многодетных семей и 904 молодых специалиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Сегодня аким города Ерлан Айтаханов совершил объезд строящихся домов и проверил ход работ.

«В первую очередь дома должны быть обеспечены газом, теплом и всей необходимой инфраструктурой и сданы в срок», - подчеркнул аким в ходе встречи со строителями.

Арендные дома, предназначенные для многодетных семей и молодежи, расположены в мкр. «Shymkent City» и по улицам Акназархана и Гагарина.

Напомним, что сегодня управлением строительства возводятся 59 многоэтажек, 27 из них сдадут в эксплуатацию в этом году. Это 1554 квартиры, или 120 тысяч квадратных метров жилья. Если сейчас в эксплуатацию сданы 13 кредитных и арендных домов, то конца текущего года будут готовы еще 14.