До конца года в Алматы откроют 80 детских садов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы насчитывается 919 организаций дошкольного воспитания и обучения, которые посещает 79 600 детей. В очереди находится 18 118 детей в возрасте от 3 до 6 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения этого вопроса в текущем году за счет средств местного бюджета планируется открыть 80 детских садов на 6255 мест, в том числе 75 частных детских садов на 5395 мест и 4 государственных детских сада на 860 мест. На сегодняшний день открыто 47 новых детских садов на 2630 мест, в том числе один государственный детский сад на 300 мест и 46 частных детских садов», - сообщила на брифинге РСК руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

Также в этом году за счет средств местного бюджета выделено 5 тысяч мест госзаказа частным детским садам, на сегодняшний день размещен государственный заказ в частных детских садах на 3801 место. Общий государственный образовательный заказ размещен в 635 частных дошкольных организациях на 40 995 мест.

В результате этих мер охват детей дошкольным воспитанием и образованием в возрасте от 3 до 6 лет составил – 93,5%, до конца года планируется увеличить этот показатель до 95%.

Кроме того, с сентября в государственных дошкольных организациях будет обеспечено бесплатным питанием более 5 тысяч детей из семей социально уязвимых слоев населения.