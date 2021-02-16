До конца года большую часть казахстанских дорог приведут в хорошее состояние

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов пообещал до конца привести в хорошее состояние большучю часть казахстанских автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца года планируется довести 90% автодорог республиканского значения и 76% местного значения в хорошее и удовлетворительное состояние, с внедрением платности на 6,5 тыс. км и доведением дорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту до 66%», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также планируется увеличить до 23,1 млн. тонн или на 12% транзит железнодорожным транспортом, в том числе транзит контейнеров доведем до 1 млн ДФЭ (условная единица учета парка контейнеров и контейнерных перевозок).

В целом, по его словам, последствия вводимых ограничительных мер негативно сказываются на индексе физического объема в сфере транспорта.

«За январь 2021 года индекс физического объема промышленного производства (ИФО) составил 82,6%. При этом сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках в объеме 81,4 тыс. ДФЭ, рост составил 27%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 0,28 млрд тонн, или 93,4% от аналогичного периода предыдущего года», - заключил Б. Атамкулов.