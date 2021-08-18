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До конца августа КТЖ сохранит льготный тариф на перевозку кормов

18 Августа 2021 10:23
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До конца августа КТЖ сохранит льготный тариф на перевозку кормов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Рассматриваются вопросы выделения Продкорпорации и АО «НУХ «Байтерек» по 20 млрд тенге на создание дополнительного резерва фуражного зерна в объеме 200 тысяч тонн и поставки фермерам в лизинг оросительной и кормозаготовительной техники. Об этом на заседании Правительства рассказал и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Принимаются меры по обеспечению зернофуражом через Продкорпорацию, в частности субъектам пострадавших регионов реализовано 1,2 тысяч тонн фуражного ячменя по цене на 17% ниже рыночной. В настоящее время рассматриваются вопросы выделения Продкорпорации и АО «НУХ «Байтерек» по 20,0 млрд тенге на создание дополнительного резерва фуражного зерна в объеме 200 тысяч тонн и поставки фермерам в лизинг оросительной и кормозаготовительной техники», - отметил и.о. министра сельского хозяйства.

Дополнительно к этому, по его словам, АО «КазахстанТемирЖолы» принято решение о сохранении до конца августа месяца льготных тарифов на перевозку кормов на уровне на 77% ниже рыночных.

«Кроме того 23 августа текущего года вступает в силу решение о введении временного запрета на вывоз из республики грубых кормов, с 1 сентября вводится квотирование экспорта зернофуража. Помимо этого, Оперативным штабом местным исполнительным органам поручено создать фонды помощи пострадавшим регионам, организовать работу по заготовке соломы и создания резерва зернофуража и отрубей. Рекомендовано взять под особый контроль вопросы обеспеченности кормами личных подсобных хозяйств, закрепить организованные хозяйства за теми, кто собственными возможностями не в состоянии обеспечить себя кормами. При этом особое внимание обращено на необходимость усиления контроля за ценами на корма, в рамках существующего законодательного поля, принятия необходимых мер по недопущению необоснованного роста цен», - добавил Ербол Карашукеев.

И. о. министра отметил, что все эти меры позволили в значительной степени стабилизировать ситуацию и снизить первоначальную напряженность, которая была в обществе перед началом сезона кормозаготовки.


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#КТЖ   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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