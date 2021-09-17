До конца 2023 года планируется полная газификация Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минэкологии отмечает значительное снижение скорости ветра в Алматы. Об этом рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга спикер подробно остановился на городах с высоким индексом загрязнения. К слову, по городу Алматы в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 144 тысяч тонн. Из них на долю теплоисточников приходится 42% эмиссий, на автотранспорт – 52% и на частный сектор – 14% .

«Для решения проблемы выбросов от энергетических объектов в настоящее время проводится разработка ТЭО к строительству новой станции ТЭЦ-2 на газу, завершение строительства планируется к 2026 году. Кроме того, в ближайшее время будет разрабатываться ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-3. Город обеспечен газом на 99%, но большое влияние на состояние города имеют 3 приграничных района Алматинской области. Не газифицировано 32 тысячи домов. Полная газификация планируется до конца 2023 года», - отметил глава Комитета экологического регулирования и контроля.

По его словам, акиматом города введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта. За два года закуплено 335 электро-и газовых автобусов. Акиматом Алматы совместно с представителями АО «НК «КТЖ» прорабатывается вопрос развития пригородной железнодорожной инфраструктуры и введения электропоездов.

«Прорабатывается вопрос расширения веток городского общественного транспорта и создания перехватывающих парковочных зон на въезде в город. Усилен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5. Для этого были внесены изменения в закон РК «О техническом регулировании». На въезде и выезде установлены 12 постов системы «Сергек», до конца года будут установлены 19 экопостов, которые будут интегрированы с системой «Сергек», - пояснил Зулфухар Жолдасов.

Наряду с этим, утвержден план по увеличению зеленого фонда города, за два года будет посажено порядка 1 млн. деревьев.

«Начата экспериментальная работа по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в Генеральный план. За последние десятилетия значительно снизилась скорость ветра в городе», - добавил он.