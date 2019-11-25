До конца 2019 года с Байконура будет произведено два запуска

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур завершает пусковую программу 2019 года. В течение декабря с казахстанского космодрома запланировано два запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 1 декабря 2019 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а», которой предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13».

Подготовка к пуску космического грузовика идет по графику. После завершения заправочных операций корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус и установлен в динамический стенд, на котором начаты работы заключительного этапа предполетной подготовки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с третьим по счету метеорологическим спутником «Elektro-L 3».

«Электро-Л» — серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения, которые будут обеспечивать многоспектральную съёмку всего Земного шара в видимом и инфракрасном диапазонах.

Всего же, согласно планам космических держав мира, на завершающий месяц 2019 года намечено произвести не менее 10 пусков Роскосмоса, SpaceX, Arianespace, Boeing, Китайской космической промышленности и Индийской организации космических исследований.