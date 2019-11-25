+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

До конца 2019 года с Байконура будет произведено два запуска

25 Ноября 2019 14:35
Поделиться:
До конца 2019 года с Байконура будет произведено два запуска

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур завершает пусковую программу 2019 года. В течение декабря с казахстанского космодрома запланировано два запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Прототип ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался в ходе испытаний
Космос признан новой сферой деятельности для НАТО На Байконуре готовятся к запуску космического грузовика «Прогресс МС-13» «Дни космоса в Казахстане-2019» - итоги, мнения, перспективы

На 1 декабря 2019 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а», которой предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13».

Подготовка к пуску космического грузовика идет по графику. После завершения заправочных операций корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус и установлен в динамический стенд, на котором начаты работы заключительного этапа предполетной подготовки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с третьим по счету метеорологическим спутником «Elektro-L 3».

«Электро-Л» — серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения, которые будут обеспечивать многоспектральную съёмку всего Земного шара в видимом и инфракрасном диапазонах.

Всего же, согласно планам космических держав мира, на завершающий месяц 2019 года намечено произвести не менее 10 пусков Роскосмоса, SpaceX, Arianespace, Boeing, Китайской космической промышленности и Индийской организации космических исследований.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив