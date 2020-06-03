До и после: как районный акимат отрабатывает жалобы столичных жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обращения столичных жителей в социальных сетях по вопросам улучшения состояния улиц, дворовых площадок и восстановления провалившейся плитки отрабатываются сотрудниками акимата. С целью создания комфортной городской среды на ежедневной основе проводятся ремонтно-восстановительные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аппарат акима района Алматы города Нур-Султана.

«Акиматом района Алматы города Нур-Султана на ежедневной основе проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью создания комфортной городской среды», - сообщил аппарат акима.

В связи с этим акимат района выражает благодарность жителям за обратную связь.

«Именно работа в связке «деятельный акимат - социально ответственные жители» позволит сделать наш район лучше. Каждый житель может внести вклад в развитие района своим бережным отношением к элементам благоустройства и поддержанием чистоты вокруг себя. Все начинается с нас самих», - обратились к столичным жителям представители аппарата акима района Алматы.

Аппарат районного акимата также отрабатывает жалобы, размещенные в социальных сетях.

«Благодарим Вас за активное участие в благоустройстве района. Ваши замечания приняты к сведению и устранены», - ответили на жалобу жительницы столицы в аппарате акима района Алматы на странице в Facebook.

Отметим, ранее на странице в Facebook в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» жительница столицы Елена Нефедова написала о том, что на проспекте Б. Момышулы проваливается плитка. Яма неприметная, но глубокая, а место людное. Обращение жительницы города было зарегистрировано в Едином контакт-центре iKomek акимата города Нур-Султана и направлено в соответствующий орган.



