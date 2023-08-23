До и после: как изменился сквер по улице Байсеитовой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы сообщили о завершении работ по благоустройству территории вдоль улицы Байсеитовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров в ходе рабочего объезда побывал в реконструированном сквере. Согласно проекту сквер разделили на «тихую» и «активную» зоны.

В активной зоне построены детская и спортивная площадки с футбольным и волейбольным полем, площадкой для игры в настольный теннис. На территории также создана самая большая в городе скейт-площадка для занятий экстремальными видами спорта площадью 1264 квадратных метра, элементы которой выполнены из монолитного железобетона. Проект площадки разрабатывали с учетом мнений профессиональных спортсменов - участников международных соревнований. Оттачивать навыки на ней могут обладатели любого инвентаря: самокатов, роликов, скейтов и велосипедов.

Как отметил заместитель акима, помимо благоустройства территории на улице Байсеитовой с прошлого года были реконструированы скверы возле КБТУ и Дворца школьников, а также созданы две новые парковые зоны – «Аспан» на пересечении улиц Бухтарминская – Майлина и вдоль русла реки Есентай.