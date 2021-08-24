До двух тысяч тонн яблок соберут в сельском кооперативе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Интенсивное садоводство активно развивают сельхозпроизводители Жамбылского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 50 гектарах плодородной земли Жамбылского района раскинулся настоящий фруктовый рай - огромный сад плодоносящих яблонь.

Десять семей - жителей Каракемерского сельского округа, люди самых разных профессий и возрастов, собрались и решили создать свой сад по новой передовой технологии. В 2015 году они открыли свое СПК и сегодня являются лизингополучателями.

Благодаря государственной поддержке через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», каракемерцы получили возможность заниматься любимым делом - плодово-ягодными культурами. Сельский кооператив «Алтын Алма», в основном, занимается интенсивным выращиванием яблоневого сада.

Отметим, что современная технология интенсивного сада позволяет уже через 3-4 года после закладки получать богатый урожай. При средней урожайности традиционного сада 5-10 тонн фруктов с гектара интенсивный сад дает до 70 тонн плодов. Низкорослость деревьев позволяет облегчить уборку урожая, защиту от вредителей, создать более высокую плотность посадки, применять инновационные технологии орошения.

Как рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» председатель СПК «Алтын Алма» Улбола Кулубекова, в этом саду выращивают пять сортов яблок.

«По профессии я учитель, сейчас на пенсии, занимаюсь выращиванием яблоневого сада, - рассказала она. - Это наш сад в селе Култыин, здесь произрастает пять сортов яблок. Уже четвертый год работаем. Два года у нас не было урожая из-за плохой погоды. В этом году у нас хороший урожай, благодаря обильному поливу. В основном, мы применяем капельное орошение. Полив происходит каждый день по 20 часов из вот этих резервуаров, которые ежедневно наполняем. Основная жизнь у нас - вода. Специальную технику, трактора, всё что есть - используем. В системе интенсивного сада у нас имеются шпалеры и защитный слой сетки - от солнца и града».

На вопрос о сбыте выращенной продукции Улбола Кулубекова ответила, что сбывают продукцию, в основном, через посредников.

«Стараются подешевле у нас взять и подороже продать на рынке. В этом году у нас такой хороший урожай. Ведь это самая большая наша цель - получить хороший урожай и обеспечить наших граждан своими яблоками. Наш труд – вот он, в этих вкусных, сочных и красивых плодах».

В этом году в хозяйстве «Алтын Алма» планируют собрать, в среднем, урожай до двух тысяч тонн фруктов. В рамках проекта стоимостью 471,6 млн. тенге создано 40 рабочих мест.

Впервые в Жамбылской области в 2015 году по технологии интенсивного садоводства на 143 га высажены яблоневые сады в крестьянских хозяйствах ТОО «Сады Востока», «Шохай-жемис», «Агро KZ», СПК «Altyn alma» Жамбылского района, ПК «Ак-Арал» и КХ «Совет» Меркенского района, КХ «Ниет» Байзакского района. Использовался передовой опыт Турции, Польши, Китая. Хозяйства получают богатый урожай яблок сортов «Голден делишес», «Айдарет», «Старкрымсон» и «Золотой превосход». В 2016 году подобные сады появились в Кордайском, Меркенском и Жамбылском районах.

По оценке специалистов, только три казахстанские области - Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская - в состоянии полностью удовлетворить потребности жителей республики во фруктах, а также экспортировать плодово-ягодную продукцию.