Новости
До девяти увеличилось число погибших при взрывах в Жамбылской области
27 Августа 2021 15:04
Поделиться:
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.
Новости по темеМажилисмены выразили соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области Оказавшиеся в зоне взрывов жамбылцы получают необходимую помощь
Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 2 человек выясняются. Об этом сообщает оперативный штаб.
По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.
В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.
Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:
МЧС – 153 сотрудников, 46 ед. техники,
ДП – 400 сотрудников, 54 ед. техники,
В/ч №28349 – 8 сотрудников, 2 ед. техники,
В/ч №5513 НГ – 273 военнослужащих, 12 ед. техники,
Нацгвардия – 520 человек и 250 человек находятся в резерве.
Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109, .
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий ЧС в Жамбылской области
- Мажилисмены выразили соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области
- Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области
- Оказавшиеся в зоне взрывов жамбылцы получают необходимую помощь
- Бердыбек Сапарбаев рассказал Елбасы о работе по обеспечению безопасности населения Жамбылской области
- Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с министром обороны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047