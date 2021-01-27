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    16:36, 27 Январь 2021 | GMT +6

    До 90 человек с коронавирусом госпитализируют в сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в сутки в среднем госпитализируют от 50 до 90 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель городского управления общественного здоровья Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер напомнил, что с начала пандемии в городе зарегистрировано 21 547 случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 139 новых случая. Выздоровевших – 19 487 человек (91% от всех случаев заразившихся).

    «Загруженность инфекционных стационаров на стабильном уровне, сегодня занято 724 койки, при этом 61% свободны и 5145 коек находятся в резерве. В настоящее время в сутки в среднем госпитализируется 50-90 пациентов. Реанимационные отделения у нас заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек, нам пришлось увеличить их до 120», - сказал Нариман Табынбаев.

    Глава управления добавил, что среди инфицированных значительно выросло количество больных с множеством сопутствующих заболеваний.

    «Поэтому хотелось бы убедительно попросить горожан реже выходить из дома, не посещать многолюдные места, не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Общее число умерших от коронавируса за период пандемии - 429 человек, удельный вес от всех зараженных – 2,0%», - заявил Нариман Табынбаев.

    По его словам, в организациях первичной медико-санитарной помощи для борьбы с COVID-19 были созданы мобильные бригады, которые ведут мониторинг пациентов, находящихся на домашнем лечении. На дому под медицинским контролем сегодня находятся 797 человек: бессимптомные – 254 и 543 пациента с симптомами легкой степени тяжести.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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