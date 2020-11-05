До 89,8 млрд тенге выросли инвестиции в транспортно-логистической сфере Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвесторы в транспортно-логистической сфере после прошлогоднего спада вновь активизировались. Самый заметный рост инвестиций зафиксирован в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Инвестиции в основной капитал в транспортно-логистическом секторе после прошлогоднего спада сразу на 21,6%, до 766,1 млрд тенге (ИФО — 77,1%), в текущем году, напротив, удерживают позитивную динамику.

За январь–сентябрь 2020 года показатель составил 814,4 млрд тенге — на 6,3% больше, чем годом ранее (ИФО — 105,7%).

Основные источники финансирования в сфере транспорта и складирования — собственные средства бизнеса и небанковские заёмные средства.

Капитальные инвестиции за счёт собственных средств за январь–сентябрь 2020 года составили 264,9 млрд тенге — на 7,5% меньше, чем в прошлом году; объём заёмных средств вырос на 25,7%, до 223,2 млрд тенге, из них 181,6 млрд тенге — средства нерезидентов, объём которых увеличился сразу более чем вдвое.

За счёт республиканского и местных бюджетов проинвестировали 172,8 млрд тенге (+1,3%) и 136 млрд тенге (+58,6%) соответственно, а на кредиты банков пришлось лишь 17,4 млрд тенге — на 61,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший объём инвестиций в сфере транспорта и складирования за январь–сентябрь текущего года пришёлся на Актюбинскую область: 111,1 млрд тенге — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Следом идёт Туркестанская область, где объём вложений вырос сразу в 3,4 раза, до 89,8 млрд тенге. Значительные объёмы инвестиций в секторе приходятся также на Карагандинскую (79,9 млрд тенге) и Алматинскую (77,5 млрд тенге) области.