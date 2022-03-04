До 89,5% увеличится уровень газификации населения в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы обеспечения населения природным газом обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Кудайбергена Корганбаева, до конца 2022 года уровень газификации будет увеличен с 88,6% до 89,5%.

«Уже в этом году природным газом будет обеспечено 11,3 тысячи человек в 17 населенных пунктах региона», - отметил спикер.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, по итогам 2021 года в Жамбылской области уровень газификации населения достиг 88,6 процента. В 2022 году планируется довести этот показатель почти до 90 процентов. Отмечается, что в 2021 году потребление газа в населенных пунктах региона увеличилось на 30 процентов.

Перед газовиками поставлены большие задачи по обеспечению населения природным газом. Ведь без голубого топлива до сих пор живут жители города горняков Жанатаса, огромного по площади Мойынкумского района. Есть случаи, когда в селе есть газ, но его не провели к социальным объектам.

Глава региона Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения по подключению социальных объектов в селах к системе газоснабжения. В частности, акимам Кордайского района и района Турара Рыскулова.

«Касаемо газификации – акимам Шуского, Сарысуского и Мойынкумского районов нужно совместно с профильным ведомством составить план-график. Мы обещали мойынкумцам, что в этом году газ к ним точно придет. И мы обязаны сдержать это обещание. Подведенный к селам газ должен дойти до каждого дома. За это отвечают управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимы районов», - подчеркнул глава региона.