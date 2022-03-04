До 89,5% увеличится уровень газификации населения в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы обеспечения населения природным газом обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Кудайбергена Корганбаева, до конца 2022 года уровень газификации будет увеличен с 88,6% до 89,5%.

«Уже в этом году природным газом будет обеспечено 11,3 тысячи человек в 17 населенных пунктах региона», - отметил спикер.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, по итогам 2021 года в Жамбылской области уровень газификации населения достиг 88,6%. В 2022 году планируется довести этот показатель почти до 90%. Отмечается, что в 2021 году потребление газа в населенных пунктах региона увеличилось на 30%.

Перед газовиками поставлены большие задачи по обеспечению населения природным газом. Ведь без голубого топлива до сих пор живут жители города горняков Жанатаса, огромного по площади Мойынкумского района. Есть случаи, когда в селе есть газ, но его не провели к социальным объектам.

Глава региона Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения по подключению социальных объектов в селах к системе газоснабжения, в частности акимам районов Кордайского и Рыскулова.

«Касаемо газификации - акимам Шуского, Сарысуского и Мойынкумского районов нужно совместно с профильным ведомством составить план-график. Мы обещали мойынкумцам, что в этом году газ к ним точно придет. Мы обязаны сдержать это обещание. Подведенный к селам газ должен дойти до каждого дома. За это отвечают управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимы районов», - подчеркнул глава региона.