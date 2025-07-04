До 8,5 млн тенге увеличили подъемные медикам в Карагандинской области

Сейчас в регионе строятся: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

Как отметили в акимате Карагандинской области, из них 51 на возвращённые активы – средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.

– Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъёмные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на сёла, но и на города. В прошлом году привлечено 62 врача, в этом ждём ещё 70, – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.