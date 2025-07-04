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    14:52, 04 Июль 2025 | GMT +5

    До 8,5 млн тенге увеличили подъемные медикам в Карагандинской области

    В сельской местности Карагандинской области строятся 92 медицинских объекта, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    Сейчас в регионе строятся: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

    Как отметили в акимате Карагандинской области, из них 51 на возвращённые активы – средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.

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    Фото: акимат Карагандинской области

    – Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъёмные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на сёла, но и на города. В прошлом году привлечено 62 врача, в этом ждём ещё 70, – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

    Теги:
    Село Медицина Акимат Карагандинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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