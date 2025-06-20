До 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых — эксперт

— Травмы и несчастные случаи — полностью предотвратимые причины детской смертности и инвалидности. В отличие от болезней, которые не всегда возможно предотвратить, большинство травм происходит из-за человеческого фактора — недосмотра, халатности либо незнания правил безопасности. В Казахстане эксперты оценили, что до 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых. Родители зачастую недооценивают риски: оставляют малышей без присмотра возле открытых окон или водоемов, перевозят ребенка в машине без автокресла, хранят лекарства и химикаты в доступном месте и так далее. Именно поэтому детский травматизм — не только медицинская, но и социально-педагогическая проблема. Каждая цифра статистики здесь — это чья-то оборванная жизнь или покалеченная судьба. За 2019–2024 годы травмы унесли жизни около 6 тысяч казахстанских детей, — сказал А. Дуйсенбаев.

Спикер отметил, что государственные органы Казахстана совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали ряд инициатив по предотвращению травматизма — информационные кампании, ужесточение стандартов безопасности, обучение навыкам первой помощи и безопасности с раннего детства. Но решение проблемы требует усилий всех секторов: здравоохранения, образования, полиции, а главное — самих родителей. Системная профилактика может радикально снизить риски. Необходимо усилить просвещение родителей, улучшить безопасность среды.

В своем выступлении А. Дуйсенбаев привел общие данные о детском травматизме в Казахстане. Ежегодно регистрируется свыше 182 тысяч несчастных случаев и травм среди детей в возрасте до 17 лет. Подавляющее большинство таких инцидентов — непреднамеренные бытовые и уличные травмы, происходящие при недостаточном присмотре взрослых. В основном травмы происходят в домашних условиях — дети падают с высоты, обжигаются горячими жидкостями, получают порезы и другие травмы дома. Значительная доля травм также происходит на улице, реже — в школах или спортивных секциях. Более 1,2% случаев детского травматизма приводят к инвалидности ребенка. Иными словами, из 200 тысяч детских травм около 2,4 тысячи детей ежегодно остаются инвалидами на всю жизнь — это тяжелые последствия переломов позвоночника, черепно-мозговых травм и других серьезных повреждений.

В целом, по словам А. Дуйсенбаева, в Казахстане уровень смертности детей от внешних причин — травм, несчастных случаев, отравлений, — остается высоким по международным меркам. Ежегодно травмы уносят жизни примерно одной тысячи детей.

Ранее сообщалось, что только шесть детских лагерей получили разрешение на работу в Акмолинской области.