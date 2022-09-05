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    08:05, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    До 8 лет тюрьмы грозит за умышленное уничтожение лесов - МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД предупреждает, что за уничтожение или повреждение лесов предусмотрена уголовная ответственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства Polisia.kz.

    «МВД предупреждает, что в соответствии с действующим законодательством за уничтожение или повреждение лесов предусмотрена уголовная ответственность. Умышленное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом, либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами или выбросами, квалифицируется статьей 341 УК РК. Данное преступление относится к категории тяжких и влечет наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщил начальник управления Следственного департамента МВД РК Ермек Шульден.

    Как сообщалось ранее, три уголовных дела завели по факту пожаров в Костанайской области.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Очаги возгорания в населенных пунктах практически полностью потушены, сообщил глава МЧС РК Юрий Ильин. В МЧС сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб. Возможные причины лесных пожаров в Костанайской области назвал глава МЧС РК. «Рассматриваются различные версии. Не исключается все, кроме природных пожаров, возникших в результате так называемых сухих гроз, которых в последнее время не было. Версии - от неосторожного обращения с огнем до умышленного. Следствие будет рассматривать все версии»,- сообщил Юрий Ильин. В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.







    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Пожар Костанай Костанайская область Видео Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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