До 70 возросло число смертей от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще два летальных случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В Павлодарской области скончалась женщина 1956 года рождения, в Мангистауской области - мужчина 1966 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 70 летальных случаев:

г. Нур-Султан – 14

г. Алматы – 10

г. Шымкент – 10

Акмолинская область – 4

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 3

Карагандинская область – 7

Костанайская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 10

Туркестанская область – 3.



