Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
До 70% переболевших коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом - невролог
22 Июля 2022 10:56

До 70% переболевших коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом - невролог

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - До 70% переболевших коронавирусной инфекцией людей сталкиваются с постковидным синдромом, прежде всего при нем страдают когнитивные функции. Об этом журналистам рассказал главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В последнее время в профессиональном медицинском сообществе часто обсуждается так называемый постковидный синдром. С ним сталкиваются от 30 до 70% людей, переболевших COVID-19. Такое расхождение в цифрах связано с разной методологией в проведенных исследованиях, но в любом случае речь идет об очень большом количестве пациентов. При постковидном синдроме страдают прежде всего когнитивные функции, ответственные за память, внимание, речь, двигательные и познавательные навыки. Достаточно часто также возникают нарушения сна, головные боли, астения», - сказал он.

Эксперт отметил, что чем старше человек, тем выше риск постковидного синдрома, поскольку зачастую коронавирусная инфекция просто обостряет уже существующую проблему, например, начавшееся ухудшение памяти.

«Заметив какие-то из симптомов постковидного синдрома, следует обратиться к неврологу, врач проведет дифференциальную диагностику и назначит терапию, направленную на улучшение памяти, купирование головной боли, головокружения или устранение других проблем», - добавил Шамалов.

К слову, 22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга.


Фото: tass.ru

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
Читайте также
Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
Проект по повышению доходов сельчан охватит еще 10 округов в Жамбылской области
Минздрав: 1206 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
Еще 872 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Сибирская язва: 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях - в зоне риска
Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» достиг Атырау
Популярное
1 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
2 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
3 Главы стран Центральной Азии подписали ряд документов в Кыргызстане
4 Завершился рабочий визит Президента Казахстана в Кыргызстан
5 Президент РК принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив