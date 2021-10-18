До 6 процентов увеличат уровень обновления сельхозтехники в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга сельхозтехники. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения уровня технического оснащения будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга сельхозтехники. В результате уровень обновления сельхозтехники будет увеличен с 4% до 6%. Также будут приняты меры по широкому внедрению водосберегающих технологий, совершенствованию механизма субсидирования подачи воды, а также реализован проект по созданию в Казахстане сети демонстрационных ферм и строительства завода по производству современных систем орошения мощностью до 1000 установок в год», - отметил министр сельского хозяйства.

По его словам, это позволит увеличить охват площадей применения водосберегающих технологий до 450 тысяч га.

«В целях снижения импортозависимости и повышения экспорта животноводческой продукции будет продолжен переход на интенсивное животноводство. Для этого планируется увеличение объемов кредитования фермерских хозяйств на приобретение скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также стимулирование внедрения современных методов селекции, в том числе искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов. Это позволит обеспечить 100-процентную загрузку мощностей перерабатывающих предприятий, а также повысить продуктивность скота и птицы», - пояснил Ербол Карашукеев.

Наряду с этим, в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса будет усовершенствована система распространения знаний путем полномасштабного охвата системой распространения знаний субъектов АПК за счет центров развития компетенции на областном уровне и возрождения на районном уровне сельских информационно-консультационных центров, а также за счет внедрения современных форм дистанционного повышения квалификации фермеров.

Министр заверил, что будет продолжена работа по обеспечению достаточности финансирования аграрной науки, введено отраслевое грантовое финансирование, а также планируется создание ситуационно-аналитического центра министерства для проведения комплексного анализа, оценки перспектив и прогноза развития агропромышленного комплекса.