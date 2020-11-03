Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

До 500 тысяч человек может вырасти население Туркестанской области к 2050 году

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Ноября 2020, 10:40
До 500 тысяч человек может вырасти население Туркестанской области к 2050 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе заседания Правительства рассказал о прогнозах численности населения региона в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Умирзак Шукеев, план разработан в соответствии с одобренной концепцией Елбасы генерального плана развития города Туркестан. В этой связи мы разработали генеральный план.

«Начальная городская территория составляла 19 627 гектаров, сейчас она будет увеличена согласно генеральному плану на 22 370 гектаров. В рамках генерального плана рассчитаны проектные этапы: начальные - на 2018 год, первый этап - на 2025 год, расчетный срок - на 2035 год», - сказал в ходе заседания Правительства аким Туркестанской области.

По данным Умирзака Шукеева, население города на сегодняшний день составляет 176,2 тысяч человек, а в 2018 году численность составляла 165 тысяч человек.

«В генеральном плане численность населения на 2025 год прогнозируется до 250 тысяч, на 2035 год – до 350 тысяч человек, на 2050 год – до 500 тысяч человек будет возрастать численность города», - отметил глава региона.

Напомним, в Правительстве ранее одобрили проект генерального плана развития города Туркестана. Со дня передислокации областного центра в Туркестан в основной капитал города направлено порядка 400 млрд тенге инвестиций.


Правительство РК   Туркестанская область   Демография   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау