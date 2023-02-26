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До 50% от оклада будут доплачивать ветеринарам с 2023 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Февраля 2023, 11:49
До 50% от оклада будут доплачивать ветеринарам с 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек озвучил механизм повышения оплаты труда ветеринарным специалистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с 2021 годом по информации местных исполнительных органов заработная плата ветеринарных специалистов в среднем по республике повышена на 50,3%. Кроме того, с 2023 года будут 35% и 50% доплаты к оплате труда и пособие для оздоровления в размере не менее двух должностных окладов ветеринарным специалистам за обращение с патогенными биологическими агентами I и II групп патогенности», - написал Абулхаир Тамабек в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, на законодательном уровне принят ряд норм, направленных на возможность оказания мер социальной защиты ветеринарным специалистам и вспомогательному персоналу государственных предприятий и учреждений, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами 1 и 2 групп патогенности в виде доплаты к оплате труда и пособия для оздоровления в размере не менее двух должностных окладов (законы Республики Казахстан от 21 мая 2022 года «О биологической безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности»).

Он напомнил, что в порядке, установленном законодательством приказами уполномоченного органа в области ветеринарии от 9 ноября 2022 года 370, утверждена типовая система оплаты труда специалистов и вспомогательного персонала, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами 1 и 2 групп патогенности (доплаты и надбавки с учетом вредных (особо вредных) и (или) опасных условий труда, повышенного риска приобретения профессиональных заболеваний в размере в размере 35 и 50 процентов от должностного оклада и пособия для оздоровления в размере не менее 2 (двух) должностных окладов), а также от 1 ноября 2022 года 359 утверждена методика управления биологическими рисками.

Также внесены дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (доплаты и надбавки с учетом вредных (особо вредных) и (или) опасных условий труда, повышенного риска приобретения профессиональных заболеваний в размере в размере 35% и 50% от должностного оклада и пособия для оздоровления в размере не менее 2 (двух) должностных окладов).

«Увеличение оплаты труда полагаем возможным за счет оказания платных видов услуг государственными ветеринарными организациями, созданными как в форме предприятий, так и учреждений. При этом, действующее законодательство позволяет учреждениям в области ветеринарии оказывать платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг), деньги от реализации которых остаются в их распоряжении», - заключил А. Тамабек.


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