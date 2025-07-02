До 460 млрд тенге сократил план размещения ГЦБ в июле Минфин

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Перевес предложения инвалюты сохранился на первых торгах июля, что обусловило дальнейшее умеренное снижение курса доллара на KASE. По итогам дня средневзвешенный курс USDKZT снизился до 519,21 тенге за доллар (-0,52 тенге). Продолжающееся ослабление доллара на KASE могло быть обусловлено, как и внешними, так и внутренними факторами. Среди внутренних факторов импульс тенге могли дать новости об увеличении нетто-продаж инвалюты Нацбанком (в июле до 1158 млн долларов против июньского показателя 1025 млн) и стабильные её продажи субъектами КГС (свыше 300 млн последние 4 месяца подряд). Среди внешних факторов стоит отметить, что ожидания смягчения монетарной политики Федрезервом оказало давление на доллар, тогда как котировки нефти продолжили восстанавливаться после распродаж прошлой недели.

Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в стране в июне в месячном выражении замедлилась до 0,8% (0,9% ранее), а в годовом – выросла до 11,8% (11,3% в мае, эффект низкой базы). Таким образом, реальная ставка в экономике сузилась до 4,7% (5,2% ранее), что снижает привлекательность тенговых активов и может сказаться на предстоящем решении НБРК по базовой ставке в пятницу, 11 июля.

Фото: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке наблюдается разнонаправленное движение ставок на фоне перераспределения ликвидности в более доходные инструменты НБРК. Так, ставка TONIA увеличилась с 15,50% до 15,54%, тогда как доходность SWAP-1D осталась неизменной на уровне 10,23%. Общий объём торгов сократился – до 419 млрд тенге (-248 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе Нацбанка увеличился на 525 млрд тенге – до 1,6 трлн тенге и был удовлетворён на 100% при ставке 16,5% годовых. В то же время открытая позиция по операциям НБРК сохранилась на уровне 7,4 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE вырос на 0,47% – до 6 040,8 пункта. В ходе торгов он достиг максимального уровня с 23 июня – 6 050,2 пункта. Основными драйверами роста выступили бумаги БЦК (+1,5%) и Народного банка (+1,2%). Акции остальных эмитентов показали сдержанную динамику в диапазоне от -0,5% до +0,4%, что может указывать на осторожность инвесторов на фоне отсутствия значимых внешних и внутренних факторов. Из событий на долговом рынке отметим, что Минфин в июле планирует провести аукционы ГЦБ на общую сумму 460,0 млрд тенге (616 млрд в июне), 65% из которых приходится на долгосрочные гособлигации (срок погашения свыше 5 лет).

НЕФТЬ

Во вторник котировки нефти марки Brent снизились до 67,1 доллара за баррель (-0,7%) на фоне роста запасов сырой нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), недельные коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 680 тысячей баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов – категории топлив, включающей дизель и печное топливо – сократились примерно на 3,4 млн баррелей.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно (от -0,8% до +0,9%) на фоне обсуждения бюджетного законопроекта. Республиканцам с трудом удалось провести инициативу президента Трампа по налогам и расходам через Сенат во вторник, завершив затяжные закулисные переговоры с целью убедить колеблющихся сенаторов. Теперь внимание смещается на Палату представителей. Среди корпоративных новостей стоит отметить падение акций Tesla на 5% после обострившегося конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом по поводу законопроекта. Трамп заявил, что проект DOGE, которым до недавнего времени руководил Маск, должен быть более прозрачен относительно объёмов господдержки, полученной Tesla.

Между тем глава ФРС Джером Пауэлл на форуме центральных банков, организованном ЕЦБ, подтвердил выжидательную позицию в отношении процентных ставок. По мнению аналитиков, доллар может продолжить ослабление, если макроэкономические данные укажут на замедление инфляционного давления, что усилило бы аргументы в пользу возобновления снижения ставки ФРС.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Рост цен на золото на 1,3% при одновременном снижении индекса доллара до 96,7 пункта (-0,2%) указывает на усиление спроса на защитные активы на фоне возросшей неопределённости – как политической (обострение риторики между Трампом и Маском, возможное давление на ФРС), так и торговой (ожидания перед тарифным дедлайном 9 июля). Умеренное повышение доходности 10-летних казначейских облигаций (с 4,23% до 4,24%) может отражать переоценку рынком перспектив инфляции и денежно-кредитной политики.