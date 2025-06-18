До +46 градусов: штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем на западе области шквал, град. Днем на западе, севере, в центре области гроза. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе области порывы 15-20, временами 28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-42 градуса, на юге области очень сильная жара 46 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем — гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области град. Ночью на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, севере области 15-20 м/с. На западе, востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Петропавловск: 18 июня ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау выпало 67% от месячной нормы осадков.