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вчера 22:10
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вчера 19:10
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вчера 18:43
До 45% планируют увеличить зарплату судмедэкспертам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить заработную плату судебно-медицинским экспертам. Об этом заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прорабатывается вопрос по внесению дополнений в постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об утверждении Перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы». Проект предусматривает включение в Перечень профессий в области судебной экспертизы», - написал Марат Бекетаев в ответе на депутатский запрос.
На сегодняшний день, по его словам, Министерством формируется соответствующие проекты постановлений для вынесения на рассмотрение РБК, с целью ежегодного выделения средств из государственного бюджета на осуществление доплат с 2021 года.
«Внесение изменений и дополнений в указанные постановления Правительства РК позволит отдельным категориям судебно-медицинских экспертов, среднему и младшему медицинскому персоналу увеличить заработную плату от 30 до 45 % и произвести уплату профессиональных пенсионных взносов в размере 5% за счет средств работодателя», - сообщил министр.
Он подчеркнул, что вопросы реформирования судебно-экспертной деятельности всегда находятся в поле зрения высшего руководства страны и легли в основу Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720.
«В рамках указанной Программы в период с 2015 по 2016 годы экспертные функции централизованы в одном государственном органе и координируются Республиканским государственным казенным предприятием «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее – Центр). Объединение экспертных функций в одном ведомстве позволило сконцентрировать финансовые ресурсы учреждений, создать единую материально-техническую базу и соответственно приступить к формированию независимой судебно-экспертной системы», - заключил глава ведомства.
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