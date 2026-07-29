Жара до +44 градусов ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Прогноз погоды по Казахстану на 30 июля-01 августа представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра, возможен град, на северо-западе, севере, востоке страны прогнозируются сильные дожди. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана сохранится погода преимущественно без осадков.

Температура воздуха будет дальше постепенно повышаться на большей части страны, за исключением западных, северо-западных и северных регионов Казахстана, где после сильной жары 01 августа понизится днем до 25-35 тепла.

На остальной части Казахстана столбики термометров достигнут отметки в центре, на востоке и юго-востоке 33-41 градус, на юге 35-44 градуса тепла.

Ранее синоптики сообщили о том, что Казахстан снова окажется во власти аномальной жары.