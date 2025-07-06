До 43 человек возросло число погибших во время наводнения в Техасе

Пятеро погибших взрослых и трое детей пока не опознаны. Власти штата опасаются, что число погибших может еще возрасти. Пропавшими без вести продолжают числиться 27 девочек, отдыхавших в летнем лагере.

— Спасены или эвакуированы невредимыми 850 человек и еще восемь пострадали, — сообщил на пресс-конференции в субботу вечером шериф округа Ларри Лита.

В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают.

Спасатели продолжают поиски 27 девочек, отдыхавших в лагере Camp Mystic, расположенном недалеко от города Кервилл в 104 км к северо-западу от Сан-Антонио. Лита сказал, что операция не закончится, пока их всех не найдут.

Национальная метеорологическая служба (NWS) объявила об угрозе наводнения еще и в округе Комал на юге центрального Техаса.

Ранее сообщалось, что 24 человека погибли во время наводнения в Техасе