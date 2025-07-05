24 человека погибли во время наводнения в Техасе

От 23 до 25 человек числятся пропавшими без вести в летнем лагере для девочек Camp Mystic.



Спасены или эвакуированы 237 человек.



Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал случившееся катастрофой и подписал чрезвычайное заявление, предоставив спасателям доступ ко всем необходимым ресурсам.



Спасательные работы будут продолжаться всю ночь. Губернатор заявил, что поиски пропавших будут вестись непрерывно.



Власти говорят, что прогнозы погоды не предсказывали такое большое количество осадков.



Президент США Дональд Трамп назвал наводнения шокирующими и ужасными.