До 400 пациентов с коронавирусом госпитализируют в сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы растет госпитализация пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если месяц назад госпитализировали 40-70 пациентов в сутки, то сейчас количество госпитализаций доходит до 400-420 пациентов в сутки. Проводится всесторонняя работа по снижению количества летальных исходов. Для снижения смертности организован мобильный центр реанимации из числа опытных кафедральных сотрудников. Оснащенность медицинской техникой реанимационных отделений – 100%», - сказал на брифинге в РСК руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

Он отметил, что более чем в 5 раз выросло количество пациентов, находящихся на домашнем наблюдении телемедицинского центра и организаций ПМСП. На 27 июля – 7 361 пациентов. При стационарах и ПМСП созданы мультидисциплинарные группы для консультации тяжелых пациентов.

«Ежедневное количество вызовов скорой помощи выросло до 2700. Удельный вес вызовов с ОРВИ, КВИ и пневмонией в июле увеличился в 2 раза: с 15 до 30%. Работает 28 ПЦР лабораторий на 15 700 исследований, с перспективой увеличения до 27 тысяч», - заявил спикер.

По словам Наримана Табынбаева, в городе развернута обширная сеть прививочных пунктов. Имеется возможность ежедневно проводить до 15-20 тысяч прививок. На 26 июля получено 768 545 доз первого компонента и 499 185 доз второго компонента вакцины.

Охват вакцинацией на 27 июля первым компонентом составил 32,9% (+10% переболевших), вторым компонентом – 21,4% (+10% переболевших) от общего количества населения.

Первым компонентом привито 685 710 человек, 2 компонентом –446 906. Охват населения, подлежащего вакцинации, составил 62,7%. Для формирования коллективного иммунитета (порядка 65% взрослого населения) необходимо охватить порядка 1 093 тысяч горожан.