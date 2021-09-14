До 40 человек в сутки: В СКО снизилась госпитализация пациентов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки. Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день медицинские учреждения работают в штатном режиме. Оказание плановой медпомощи не останавливалось. Доступность всех медицинских услуг населению обеспечена. В больницах развернуто 1715 ковидных коек. В запасе имеем – 775. Коечный фонд на сегодня занят на 31 %. На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки», - отметил Аскар Сакипкереев.

По его словам, это в два раза ниже показателя пикового периода.

«Занятость коек в отделениях реанимации составляет 58 %, всего 115 реанимационных коек. Число пациентов - 67. Из них 22 подключены к аппарату ИВЛ», - добавил А. Сакипкереев.

Отметим, что за последние две недели по сравнению с предыдущими в Северо-Казахстанской области отмечается снижение заболеваемости на 44%.

Напомним, сегодня о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказали представители акимата и управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.