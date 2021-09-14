РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:27, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    До 40 человек в сутки: В СКО снизилась госпитализация пациентов

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки. Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день медицинские учреждения работают в штатном режиме. Оказание плановой медпомощи не останавливалось. Доступность всех медицинских услуг населению обеспечена. В больницах развернуто 1715 ковидных коек. В запасе имеем – 775. Коечный фонд на сегодня занят на 31 %. На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки», - отметил Аскар Сакипкереев.

    По его словам, это в два раза ниже показателя пикового периода.

    «Занятость коек в отделениях реанимации составляет 58 %, всего 115 реанимационных коек. Число пациентов - 67. Из них 22 подключены к аппарату ИВЛ», - добавил А. Сакипкереев.

    Отметим, что за последние две недели по сравнению с предыдущими в Северо-Казахстанской области отмечается снижение заболеваемости на 44%.

    Напомним, сегодня о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказали представители акимата и управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!