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    11:45, 06 Май 2024 | GMT +6

    До 300 человек сможет принять пункт эвакуации в школе атырауского села Сарайшык 

    До 300 человек сможет принять пункт эвакуации в школе атырауского села Сарайшык 
    Фото: кадр из видео оперативного штаба Атырау

    В Махамбетском районе на случай эвакуации населения подготовлено 22 пункта, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    В селе Сарайшык эвакуационный пункт развернулся на базе средней общеобразовательной школы имени К.Карашаулы. 

    10 апреля в связи с противопаводковыми мероприятиями все школы Махамбетского района были переведены на онлайн формат обучения. 11 апреля в школе имени К.Карашаулы началась подготовка эвакуационного пункта к приему населения на случай паводка. 

    - Во время эвакуации населения наш пункт сможет принять от 250 до 300 человек. В запасе имеются предметы первой необходимости, вода, лекарства и средства личной гигиены, - рассказала директор средней школы имени К.Карашаулы Дания Сабырова. 

    По данным на утро 6 мая, уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся на 15 см и составил 861 см, что больше критического уровня на 11 см. 

    Как сообщалось ранее, оперативный штаб по ЧС рассматривает все сценарии развития паводковой ситуации в Махамбетском районе в связи с ежесуточным повышением уровня воды в реке Жайык. 

    Теги:
    Подтопления Атырауская область Река Урал Видео Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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