До 300 человек сможет принять пункт эвакуации в школе атырауского села Сарайшык 

В Махамбетском районе на случай эвакуации населения подготовлено 22 пункта, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В селе Сарайшык эвакуационный пункт развернулся на базе средней общеобразовательной школы имени К.Карашаулы.



10 апреля в связи с противопаводковыми мероприятиями все школы Махамбетского района были переведены на онлайн формат обучения. 11 апреля в школе имени К.Карашаулы началась подготовка эвакуационного пункта к приему населения на случай паводка.

- Во время эвакуации населения наш пункт сможет принять от 250 до 300 человек. В запасе имеются предметы первой необходимости, вода, лекарства и средства личной гигиены, - рассказала директор средней школы имени К.Карашаулы Дания Сабырова.

По данным на утро 6 мая, уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся на 15 см и составил 861 см, что больше критического уровня на 11 см.



Как сообщалось ранее, оперативный штаб по ЧС рассматривает все сценарии развития паводковой ситуации в Махамбетском районе в связи с ежесуточным повышением уровня воды в реке Жайык.