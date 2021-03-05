До 30 млн деревьев высадят в Туркестанской области в этом году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области планируется посадить 30 млн саженцев деревьев. Также будет сформирован зеленый пояс вокруг города Туркестана на площади 20 тыс. га. В настоящее время работы на 7 700 га завершены. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и природопользования Туркестанской области Кайрат Абдуалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В области имеется 3 млн 131 тыс. га земель лесного фонда, в том числе площадь лесных массивов составляет 1 млн 630 тыс. га. В 2020 году по мероприятиям по возрождению лесов полностью завершены работы на площади 11 610 га. На территории зеленого пояса г.Туркестан АО «КазАтомпром» дополнительно засеяло саженцы, семена саксаула и лиственных пород на 3 664,5 гектара. Также в два раза будет увеличены объемы лесных питомников, где каждый год будут высаживать до 35-40 млн саженцев разных видов деревьев», - сказал глава управления.

8 голов бухарских оленей, подаренных Елбасы Н.А.Назарбаевым в 2000 году, были направлены в специальный питомник, созданный на реке Сырдарья, где на сегодняшний день уже насчитывается 176 голов. Кроме того, ведутся переговоры с Созакским КГУ по охране лесов и животного мира по поставке из Алматинской области на племенные угодья в 200 га, предназначенных для переселения диких животных, куланов и джейранов.

В целях профилактики браконьерства в 2020 году сотрудниками лесной охраны организовано 1 076 рейдовых мероприятий, выявлено 344 факта нарушений. В результате наложено 2 млн 786 тыс. тенге административных штрафов, из них взыскано 2 млн 580 тыс. тенге.

Кроме того, по словам руководителя управления, на территории области установлено 158 свалок твердых бытовых отходов. По итогам 2020 года накоплено 122 771 тонн отходов, из них 15 962 тонны направлены на переработку. Намеченный годовой план выполнен на 13%. В результате космической съемки на территории области выявлено 265 несанкционированных свалок, проведена очистка 252 точек.