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    13:17, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    До 30% домов Алматы может быть разрушено при сильном землетрясении – МЧС

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные разрушения в Алматы в случае сильного землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные – это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Он назвал примерные цифры.

    «С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий», - добавил И. Кульшимбаев.

    Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла. В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла. В Иркутской области России 23 февраля утром произошло землетрясение силой 6,3 балла.


    Теги:
    Алматы Землетрясение МЧС Происшествия, ЧС
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