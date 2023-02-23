До 30% домов Алматы может быть разрушено при сильном землетрясении – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные разрушения в Алматы в случае сильного землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные – это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он назвал примерные цифры.

«С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий», - добавил И. Кульшимбаев.

Напомним, 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, было зарегистрировано землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В Ташкенте и других городах Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение силой 4 балла. В кыргызском Оше произошло землетрясение силой 4,5 балла. В Иркутской области России 23 февраля утром произошло землетрясение силой 6,3 балла.