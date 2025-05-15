До 30% Амударьи в Афганистан: как это скажется на Казахстане

— В ближайшее время мы понимаем, что резких колебаний по воде мы не ожидаем, — отметил он. — Но в перспективе мы понимаем, что будет, конечно, уменьшение стока по реке Сырдарья. Это все отразится на нашем многострадальном Арале.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам вице-министра, влияние нового канала будет ощущаться несмотря на отсутствие прямой границы между Казахстаном и Афганистаном.

— Мы с Афганистаном не граничим, но понимаем, что тот объем, который они будут забирать, он, конечно, в целом в дальнейшем повлияет, — сказал Абдраимов.

До 30% Амударьи может уйти в Афганистан

О потенциальных рисках для всего региона заявил председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев. По его словам, перераспределение воды по каналу Кош-Тепа скажется не только на Узбекистане и Туркменистане, но и на Казахстане.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Мы не хотим критиковать. Мы сегодня пригласили ученых, казахстанских и международных, которые предлагают, как сделать канал, чтобы он был эффективным, чтобы потерь меньше было. Мы хотим с ними совместно работать. Это же совместная проблема, — сказал он.

Как отметил председатель партии, проблема в том, что около 25-30% водного ресурса Амударьи будет направляться в будущий канал Афганистана.

— То есть Узбекистан и Туркменистан будут получать меньше воды. Следовательно, Узбекистан может больше использовать воду Сырдарьи, а значит, меньше будет поступать в Казахстан. Даже может сократиться на 30-40% поступление воды со стороны Узбекистана. Здесь необходима только совместная работа. Да, есть проблема, и ее нужно решать, — отметил Амиртаев.

Выработка совместных решений по предотвращению возможного водного и экологического кризиса в регионе стало целью международной конференции «Водная безопасность и трансграничное водопользование: вызовы и решения» (Саммит ARAL), проходящей сегодня в Астане.

По словам организаторов, в мероприятии участвуют представители посольств Турции, Израиля, Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана, Туркменистана, а также профильные министерства и ведомства.

Какие риски и вызовы для Центральной Азии несет афганский проект по строительству канала, и можно ли найти взаимовыгодное решение этого вопроса, чтобы избежать катастрофических последствий — читайте в нашем аналитическом материале.

Ранее представитель профильного ведомства Афганистана отметил готовность страны к конструктивному взаимодействию в вопросе, подчеркнув, что водная дипломатия — это новое направление и возможность для Афганистана.