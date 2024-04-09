Афганская «стройка века» может стать большой проблемой для Центральной Азии

Сохраняющаяся десятилетиями проблема истощения водных ресурсов сегодня встала еще более остро для стран Центральной Азии. На реке Амударья на севере Афганистана ударными темпами строится гигантский канал Куш-Тепа. Большинство экспертов считают, что это резко усугубит нехватку воды в странах ниже по течению. Какие риски и вызовы для ЦА несет афганский мегапроект, можно ли найти взаимовыгодное решение этого вопроса, чтобы избежать катастрофических последствий, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

История афганской «стройки века»

Амударья - самая полноводная река Центральной Азии. Берет начало в ледниках Памира и течет по территории Таджикистана, Афганистана, Туркменистана и Узбекистана. Основной сток Амударьи формируется на территории Таджикистана (80 %) и частично в северном Афганистане.

Идея орошать водами Амударьи пустынные площади на севере Афганистана появилась еще при первом президенте республики Мохаммеде Дауде больше 50 лет назад. Тогда этим планам помешали революция 1979 года и начавшаяся за ней гражданская война. Рассмотрение проекта при участии USAID было возобновлено в 2018 при последнем президенте страны Ашрафе Гани.

В марте 2022 года в Афганистане началось строительство канала Куш-Тепа, стоимостью $684 млн, которое планируется завершить в 2028 году. Его протяженность составит 285 километров, ширина - 100 метров, глубина – 8,5 метров. По информации талибской администрации канал будет построен в два этапа без технической и финансовой поддержки извне.

Фото: kun.uz

В октябре 2023 года завершилось строительство первого участка канала и начата вторая фаза проекта. По информации афганских СМИ, протяженность первого участка канала составляет 108 км. Он берет начало от реки Амударьи и достигает Давлатабадского района провинции Балх. Его строительство длилось 1,5 года. На втором этапе планируется построить участок канала длиной 177 км, проходящий через провинции Джаузджан и Фарьяб.

Афганское правительство возлагает большие надежды на амбициозный проект, который предназначен для орошения более 500 тысяч гектаров земель на севере страны. Это должно облегчить катастрофическую продовольственную ситуацию в стране.

Как повлияет строящийся канал на страны ЦА

Центральная Азия — один из немногих регионов мира, где водная безопасность неразрывно связана с энергетикой, продовольствием и окружающей средой. Вода – один из главных факторов дальнейшего социально-экономического развития государств Центральной Азии, где потребление воды удваивается в течение каждого десятилетия.

Узбекский эксперт, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУ Равшан Назаров в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform отметил, что большая часть региона Центральной Азии относится к аридной зоне. Поэтому запуск канала Куш-Тепа резко усугубит нехватку воды во многих районах центральноазиатского региона.

Куш-Тепа строится в расчете на забор воды из Амударьи в 10 кубокилометров в год, что при среднем многолетнем стоке реки в 70 кубокилометров станет очень чувствительным для стран ниже по течению. И это при том, что в последние годы все республики Центральной Азии все больше ощущают на себе нехватку воды. Больше всего пострадают Узбекистан и Туркменистан, которые потеряют до 15% оросительной воды из главной реки региона.

Особенно губительны будут последствия в периоды маловодья, которые случаются в последние десятилетия все чаще. Низовья Амударьи мелеют четвертую весну подряд. По данным гидрометеорологической службы Узбекистана, в мае 2023 года речной сток составил всего 60% от объемов воды в аналогичные периоды 2019–2022 годов.

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- Сегодня Амударья далеко не такая полноводная, как тогда, когда заключалось соглашение между СССР и Афганистаном. Поэтому построение канала добавит очень больших проблем всему региону, но особенно, конечно – Узбекистану (Бухарская и Хорезмская области, Республика Каракалпакстан) и Туркменистану (Лебапская и Дашогузская области). Предполагается, что уже в этом году водные ресурсы Амударьи уменьшатся на 10–15%. Поговорка, бытующая среди народов нашего региона такова: «Земля кончается там, где кончается вода». Значительная часть наших стран трудны для заселения из-за отсутствия воды и опустынивания, - сказал Равшан Назаров.

Серьезную озабоченность специалистов вызывает технология строительства канала, а вернее ее отсутствие. Берега и русло канала не бетонируются и не утрамбовываются из соображений экономии. Рыхлая, а местами песчаная почва приводит к значительной потере воды. В результате забор воды Афганистаном составит 30% от общего стока Амударьи. Схожим образом строили Каракумский канал в советском Туркменистане, что в конечном итоге привело к высыханию Аральского моря.

- Большая часть воды теряется в сухой песчаной почве региона. Кроме того, выкапывание канала - самая простая часть его строительства. Талибы вряд ли смогут управлять сложными инженерными работами по возведению ирригационных систем, - отмечает афганский инженер Наджибулла Садид, проживающий сейчас в Германии.

В свою очередь эксперты отмечают, что проблемы Амударьи однозначно скажутся на второй водной артерии региона – Сырдарье.

- На самом деле это проблема всего региона. Если станет меньше воды в Амударье, увеличится забор воды из Сырдарьи. Центральная Азия - единый водный бассейн, мы живем в одном доме, в одной экосистеме. И локальные нарушения приведут к проблемам во всем регионе. Возникнет дефицит воды - это наша главная проблема! Связанные с этим конфликты - сокращение продовольствия, голод, миграция, болезни, - отмечает казахстанский эксперт в области экополитики Булат Есекин.

По оценкам большинства экспертов, нарастающая проблема нехватки воды в ЦА станет угрожающей в ближайшие 20–30 лет, что чревато обвалом местных экономик, появлением миллионов новых мигрантов, и даже вооруженными конфликтами.

Отсутствие правовой основы усугубляет проблему

Безусловно Афганистан имеет право использовать воды Амударьи, однако на настоящий момент у страны нет никаких соглашений и договоров по водным ресурсам, и Куш-Тепа строиться без учета позиции соседей по региону. Соглашение между Советским Союзом и афганским правительством в Кабуле (1946 год – прим. ред.) утратило силу и в целом не предусматривало конкретных объемов воды Амударьи для страны.

Спутниковый снимок / Фото: Sreda.uz

Сегодня водные отношения в Центральной Азии регулируются Алматинским соглашением, подписанным в 1992 году Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Межгосударственная координационная комиссия играет ключевую роль в управлении водными ресурсами, которая разрабатывает и утверждает долгосрочную программу водоснабжения. Использование воды в регионе также регулируется Конвенцией ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.

Афганистан не присоединился ни к одному из вышеупомянутых соглашений об использовании водных ресурсов в Центральной Азии, но это не помешало талибам приступить к строительству Куш-Тепа.

- Те, кто выражает свою обеспокоенность, должны делать это на основе соглашения, но у Афганистана ни с кем здесь нет никаких договоров, связанных с водой, и у нас никогда не было никаких соглашений или договоров в этой области, - сказал исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул Латиф Мансур.

Поскольку Талибан является непризнанным правительством, его невозможно принять и договориться с Межгосударственной комиссией по координации управления водными ресурсами центральноазиатских государств.

Никто не может отрицать право Афганистана на использование Амударьи, но его неучастие в глобальных и региональных соглашениях не закрепляет никаких прав и не налагает обязанностей по использованию воды. Это может вызвать напряженность в регионе.

Фото: Global Look Press/Kenneth Garrett

Что делать?

В целях дальнейшего регулирования водного вопроса в регионе странам Центральной Азии необходимо подключать Афганистан к диалоговым площадкам с возможностью включения в будущем в соответствующие международные и региональные договоры и организации. Большим шагом к взаимопониманию стала бы многосторонняя встреча с участием Афганистана и стран ЦА. Не исключается возможность подписания двусторонних соглашений Афганистана с Узбекистаном и Туркменистаном.

Первые инициативы в данном направлении озвучены в ходе заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в сентябре 2023 года в Душанбе.

- Считаем необходимым сформировать совместную рабочую группу для изучения всех аспектов, связанных со строительством канала Куш-Тепа и его влиянием на водный режим Амударьи, с привлечением научно-исследовательских институтов наших стран. Предлагаем рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов, - сказал тогда глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По мнению главы регионального информационно-аналитического отдела Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Анатолия Сорокина, на первом этапе необходимо попытаться привлечь афганский Минсельхоз к работе МКВК в качестве наблюдателя.

- Необходимо привлечь Афганистан в работу МКВК, первоначально как наблюдателя, тем самым передать ему часть ответственности за будущее бассейна и Аральского моря, – подчеркнул эксперт.

И хотя талибы неоднократно подчеркивали свою готовность к разрешению спора вокруг канала Куш-Тепа дипломатическими методами, пока признаков многостороннего диалога не видно. При отсутствии взаимного диалога сложившаяся ситуация может еще больше изолировать Талибан и усугубить проблему региональной безопасности.