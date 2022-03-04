До 3,5% планируется обновить сельхозтехнику в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области планируется повысить уровень обновления основной сельхозтехники до 3,5%. Об этом в ходе совещания в облакимате сообщил заместитель главы региона Арман Абенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году хозяйствами области приобретено 533 трактора, 299 комбайнов, 128 посевных комплексов и 743 единицы другой сельскохозяйственной техники. В итоге, обновление основной сельскохозяйственной техники составило 3,2%. В текущем году планируется достичь уровня обновления до 3,5%»,- сообщил он.

А. Абенов напомнил, что в области динамично развивается сельхозмашиностроение, налажено производство тракторов «МТЗ», «Ловол», «Кировец», зерноуборочных комбайнов «Есиль». По итогам 2021 года собрано 415 тракторов «Кировцев», 529 тракторов «Ловол», 1009 тракторов «МТЗ», 402 комбайна «Есиль».

Также на весенне-полевые работы сельхозтоваропроизводителям области будет выделено 71 тысяч тонн льготного дизельного топлива.