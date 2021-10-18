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    12:22, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    До 2800 вызовов в сутки обслуживают бригады скорой помощи в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы бригады скорой помощи обслуживают за сутки в среднем 2500-2800 вызовов. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нагрузка на бригады снизилась с 14,5 до 12 вызовов. В сутки бригады обслуживают в среднем 2500-2800 вызовов. В городе работает 200 бригад. Проблем с кадрами нет», - ответили в пресс-службе управления.

    Ранее сообщалось, что в городе число обращений в Службу скорой помощи увеличилось в два раза - самый высокий показатель составил 8000 звонков в сутки.

    Заместитель директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин летом заявил, что обращений от населения много в час-пик с 10:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00. В первую очередь обслуживаются вызовы с угрозой жизни и здоровью пациента.

    Напомним, за 17 октября в городе зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 - без симптомов.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы Минздрав РК
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