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    Дожди и жара до 28 градусов: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

    С 10 по 12 сентября в Казахстане ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и усилением ветра: на севере станет прохладнее, а на юге сохранится летнее тепло, передает Kazinform со ссылкой на Казгидромет. 

    гроза
    Фото: pexels

    В ближайшие дни погоду на большей части территории Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, ожидается неустойчивая погода с дождями, местами с грозами, усилением ветра и постепенным понижением температуры воздуха.

    На юго-востоке страны дожди ожидаются 12 сентября и сохранится теплая погода. В то же время на западе после прохождения циклона осадки будут ослабевать, а погодные условия постепенно стабилизируются.

    Понижение температуры воздуха на севере, северо-западе до +13+23°С, в центре до +15+25°С, а на западе постепенное повышение до +20+28°С.

    Ранее в РГП «Казгидромет» представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 сентября 2026 года.

    Погода Регионы Казахстана Осадки Казгидромет
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор